İngiltere Premier Ligi'nde sezonun son iki haftasında stadyumlara deplasman takımı taraftarları alınmayacak

İngiltere Premier Ligi yönetimi, hükümetin koronavirüsle mücadele önlemlerinde esnemeye gitmesi durumunda, bu sezonun son iki haftasında kısıtlı sayıda ev sahibi takım taraftarının stadyumlara alınabileceğini açıkladı. Bu maçlarda deplasman takımı taraftarları ise stadyumlara alınmayacak.

Premier Lig yönetimi geçen hafta, her kulübün bu düzenlemeyle kendi evinde en az bir maçı seyircili oynayabilmesi için fikstürde gerekli değişikliklerin yapıldığını açıklamıştı.

20 takımlı Premier Lig'de 37. haftaki karşılaşmaları 18-19 Mayıs, 38. ve son hafta maçları ise 23 Mayıs'ta oynanacak.

Kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından, operasyonel nedenler ve tutarlı bir yaklaşım belirleme gerekçeleriyle, deplasman taraftarlarının maçlara alınmayacağı açıklandı.

Açıklamada böylece ev sahibi takımları stadyumlara girebilecek taraftar sayısının artırılacağı kaydedildi.

Daha önce ise en fazla 500 deplasman takımı taraftarının maçları stadyumlarda izleyebileceği açıklanmıştı.

İngiltere'de 17 Mayıs'tan itibaren stadyumlara en fazla 10 bin ya da yüzde 25 kapasiteyle seyirci alınabilecek.

Hükümet en geç 10 Mayıs'ta koronavirüs kısıtlamalarının daha da gevşetilmesiyle ilgili plana nihai onayı verecek.

İngiltere'de en son 25 Nisan'da test amaçlı olarak, Manchester City ile Tottenham Hotspur arasındaki Carabao Kupası finaline toplam 8 bin seyirci alınmıştı.