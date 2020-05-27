İngiltere polisi: Kuralları çiğneyenler Başbakan Başdanışmanı Cummings'i örnek gösteriyor, işimizi yapamıyoruz

BBC Türkçe

İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlaması altındayken 420 kilometrelik bir araba yolculuğu yapan ve halkın tepkisini çeken Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, İngiltere polisinin de işini zorlaştırdı.

West Midlands Emniyet Müdürlüğü'nden polis David Jamieson, kuralları çiğneyen insanları durdurduklarında "Cummings yapabiliyorsa biz de yaparız" ve "Bize başka kural, Başbakanlık konutunda oturanlara başka kural uyguluyorsunuz" gibi yanıtlar aldıklarını söyledi.

"Güven son günlerde çok azaldı"

Suç masasında komiserlik yapan Jamieson, hükümetin merkezindeki kişilerin kuralları esnek bir şekilde yorumlaması nedeniyle polislerin görevlerini etkili bir şekilde yapmasının neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti:

"Kurallara, hükümete ve polisin kuralları uygulama kapasitesine güven son günlerde çok azaldı."