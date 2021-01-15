İngiltere bir ay boyunca tüm seyahat yollarını kapatacak;

İngiltere, Pazartesi gününden itibaren bazı ülkelerden gelen yolcuların karantinadan muaf tutulduğu seyahat koridoru uygulamasına son vereceğini açıkladı ve seyahatten 72 saat önce negatif Covid-19 testi zorunluluğu getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'un henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle pazartesi sabah 4'ten itibaren ülkeye her türlü seyahat koridorunun kapatılacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün düzenlediği basın toplantısında, bu yeni uygulamaların en erken 15 Şubat'a kadar yürürlükte olacağını söyledi.

İngiltere'nin yaz döneminde yürürlüğe koyduğu uygulamaya göre, seyahat koridoru kapsamındaki ülkelerden gelenler karantinadan muaf tutuluyordu. Seyahat koridoru listesinde yer almayan ülkelerden gelen yolcular ise 10 gün verecekleri adreste karantinada kalıyordu. Alınan son kararla, karantina muafiyeti uygulamasına son verildi.

Yeni uygulamalar kapsamında, İngiltere'ye ülke dışından gelen herkesin 10 gün boyunca kendini karantinaya alması gerekiyor. Dileyenler, karantinalarının beşinci gününde ücret karşılığı test yaptırarak, sonucunun negatif çıkması halinde karantinalarını da sonlandırabiliyor.

Ayrıca, seyahatten en geç 72 saat içinde negatif Koronavirüs test sonucunun seyahat öncesinde ibraz edilmesi de zorunlu hale getirildi.

Johnson, kararın 'yeni Covid türlerin yarattığı tehlikeye karşı koruma amaçlı' olduğunu ifade etti.

Johnson, "Nüfusu korumak için her gün yeni adımlar attığımız bu dönemde böylesine ek önlemler almak hayati önem taşıyor" dedi.