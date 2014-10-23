İngiltere Parlamentosu’na kadrolu kedi önerisi reddedildi

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda farelerin görülmesi üzerine, Muhafazakâr Parti milletvekili Anne McIntosh, binaya kedi getirilmesini önerdi. Parlamento'da gülüşmelere neden olan öneri reddedildi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda bugün gündeme taşınan bir konu dikkat çekti. Avam Kamarası, parlamentoda giderek artan kemirgenlerin, özellikle mutfakta büyük problem haline gelmesini tartıştı. Muhafazakâr Parti milletvekili Anne McIntosh'un gündeme getirdiği problem için çözüm önerileri konuşuldu.

McIntosh, parlamentonun farelerden arındırılması için binaya kedi getirilmesini önerdi. İngiltere Başbakanlık Binası'nda yaşanan benzer sorun için çözüm olarak getirilen kedinin parlamentoda da işe yarayacağını savunan McIntosh'a Avam Kamarası'ndan ret cevabı geldi. Buna gerekçe olarak, parlamento binasına getirilecek kedilerin sayıca fazla olması gerektiği bildirildi. Kedi önerisi, parlamento üyeleri arasında gülüşmelere neden oldu.



