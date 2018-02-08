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Yaşam
Deutsche Welle

İngiltere parlamentosunda cinsel taciz anketi

İngiltere parlamentosunda yapılan anketten çıkan sonuç: Her beş parlamento çalışanından biri ya cinsel tacize ya da uygunsuz bir davranışa maruz kaldı veya tanık oldu.

08 Şubat 2018 18:49

Londra'da Perşembe günü kamuoyuna sunulan bir anketin sonuçları İngiltere parlamentosunda yaşanan cinsel tacizin boyutlarını ortaya koydu. Parlamentoda bin 377 kişiye sorularak yapılan ankete göre her beş parlamento çalışanından biri geçen yıl ya cinsel tacize ya da uygunsuz olarak nitelendirilen bir davranışa maruz kaldı veya bu tür bir olayı gözlemledi.

Ankete katılanların yüzde 39'u ise bizzat cinsel içerikli olmayan taciz ya da mobbinge maruz kaldığını bildirdi.

Söz konusu anket İngiltere parlamentosunda cinsel taciz iddialarının gündeme gelmesi üzerine partiler üstü oluşturulan bir çalışma grubu tarafından hazırlandı. Yapılan araştırmada uzmanlar benzer olayların önüne geçilmesi için cinsel taciz faillerinin özel bir davranış eğitimine tabi tutulması ve kurbanlardan da yazılı olarak özür dilemesi tavsiyesinde bulundu.

Çalışma grubu ayrıca kadınların cinsel tacizden korunması için yeni davranış kuralları belirlenmesi ve şikayet süreci ile ilgili de yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Tacizden suçlu bulunan milletvekillerinin parlamento üyeliklerine son verilmesi de önerilen yaptırımlar arasında.

İngiltere'de kısa bir süre önce cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Michael Fallon Savunma Bakanlığından ve Damian Green de başbakan yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Green, Başbakan Theresa May'e yakın isimlerden biriydi.

İngiltere Parlamentosu'ndaki tartışmalar da Hollywood'da patlak veren Weinstein skandalının ardından başlamış ve parlamento çalışanı kadınlar karşılaştıkları cinsel tacizleri yüksek sesle dile getirmeye başlamıştı.

AP,dpa,AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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