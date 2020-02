İngiltere Parlamentosunda Ankara Anlaşması tartışıldı

Celal Sönmez / Londra, 25 Ekim (DHA) - Londra merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmalar Merkezi Ceftus (Centre for Turkey Studies) Birleşik Krallık\'ta yaşayan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren ve kamuoyunda Ankara Anlaşması olarak bilinen vize türündeki değişiklikleri yeniden gündeme taşıdı.

İşçi Partisi Hornsey&Wood Green Milletvekili Catherine West’in ev sahipliği ve moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Alliance of Turkish Businesspeople (Türk İş insanları Birliği-AOTB) kurucularından Leni Candan ile davayı yürüten avukat Yaşar Doğan ve Barrister Emma Daykin konuşmacı olarak katıldılar.

Yapılan yeni düzenlemelerle süresiz oturum başvuruları dört yıl yerine beş yılda yapılabiliyor. Başvuru sahipleri daha önce böyle bir zorunluluk bulunmadığı halde “Life in the UK” olarak bilinen genel kültür testine tabi tutuluyor ve kişi başına yaklaşık 2 bin 500 sterlin başvuru ücreti alınması uygulamaya konuluyor. Öte yandan başvuru sahiplerinin yakınları için de beş yıllık süre şartı getirilirken, ana başvuru sahibinin her uzatma başvurusunda, bağlı yakını da 1033 sterlin başvuru ücreti ve yıllık 500 sterlin sağlık primi ödemek zorunda bırakılıyor.

Çok sayıda izleyicinin ilgi gösterdiği toplantıda ilk sözü alan Leni Candan, 15 Nisan’da uygulamaya giren düzenlemenin binlerce kişiyi büyük bir belirsizlik ve haksızlıkla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Sadece bir gün öncesinde süresiz oturuma başvurma hakkı olan kişilere, 16 Mart’tan itibaren üç yıllık yenileme hakkı verildiğini belirten Candan, şok etkisi yapan ve adil olmayan düzenlemelere karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Başta politikacılar olmak üzere birçok kesime ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Candan, Home Office’in (İçişleri Bakanlığı) yarattığı mağduriyeti gidermemesi üzerine düzenlemeleri yargıya taşımayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Candan, yüzlerce kişinin desteklediği kampanya ile Home Office’in, Ankara anlaşması süreçleri 16 Mart 2018\'den önce başlamış Türk vatandaşlarının değişikliklerden muaf tutulması yönünde düzenlemelere gitmesini hedeflediklerini vurguladı. Candan, Home Office’in beklenmedik düzenlemesinin, değişikliklere hazırlıksız yakalanan çok sayıda kişi için belirsizlik yarattığını ve birçok kişinin süresiz oturum başvuruları geciktiği için kredi ve mortgage almakta zorlandıklarına işaret etti.

Çocuklarını üniversiteye göndermeyi planlayanların, uluslararası öğrenciler için uygulanan üniversite ücretleri ile karşı karşıya kaldığına da dikkat çeken Candan, her yenilemede yaşanan uzun bekleme sürelerinin, seyahat özgürlüğünü kısıtladığını da aktardı.

Candan, Ankara Anlaşmasının bir Avrupa Birliği (AB) anlaşması olduğunu hatırlattığı konuşmasında, İngiltere’nin AB’den ayrılması halinde hükümetin daha fazla değişikliğe gidebileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Bu duruma karşı harekete geçmek için başlattıkları kampanyaya geniş bir destek aldıklarını ifade eden Leni Candan, bugüne kadar 60 bin sterlin topladıklarını ancak daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

Ankara Anlaşması olarak bilinen uygulamanın tarihsel sürecine ilişkin bilgiler veren avukat Yaşar Doğan ise büyük bir adaletsizlik yaratan düzenlemelerin, Ankara Anlaşması olarak bilinen uygulamanın özüne de aykırı olduğunu savundu. Doğan’ın ardından söz alan Barrister Emma Daykin da konuşmasına, söz konusu değişikliklere yol açan ve “Aydoğdu Davası” olarak bilinen dava sürecini anlatarak başladı. Daykin, davanın kazanılmasına karşın mahkeme başkanın tavsiye niteliğindeki kararını düzenlemelere gerekçe gösteren Home Office’in sıradışı bir uygulamayla, herhangi bir uyarı ya da danışma süreci olmaksızın bir gecede böyle bir karar verdiğini vurguladı. Tecrübeli Barrister (dava vekili), AOTB ile birlikte ilk olarak düzenlemelere karşı yasal süreç başlatmak için başvuruda bulunduklarını aktardı. Konuya mahkeme yolunun açılmasına ilişkin kararın önümüzdeki yılın ilk haftalarında sonuçlanmasını beklediklerini belirten Daykin, bunun gerçekleşmesi halinde başlayacak yasal süreçle düzenlemelerin yargıya taşınacağını vurguladı.

Öte yandan Parlamento’da düzenlenen toplantıya katılan konuşmacılar ve söz alan izleyiciler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Home Office’in iki ülke arasındaki ilişkileri doğrudan etkileyecek kararına karşı aktif bir tutum almadığından yakındılar. Londra Başkonsolosluğu’nun düzenlemelere ilişkin girişimlere maddi ve kurumsal destek vermekten kaçındığını savunan konuşmacılar, 12 binin üzerindeki başvuru sahibinin yanısıra binlerce bağlı yakınlarını da ilgilendiren düzenlemelere karşı Türkiye vatandaşlarına sahip çıkılması çağrısında bulundular.

Toplanti sonrasi bir aciklama yapan Ceftus Direktörü İbrahim Doguş, Ankara anlasması konusunda yapılan haksız ve zamansız değişikliklerden dolayı mağdur edilen binlerce Türk\'ü haklı davalarında desteklemeye devam edeceklerini, tüm kurumları ve iş dunyasını daha güçlü destek vermeye çağırdı. (Fotoğraflı)