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Dünya

İngiltere Parlamentosu saldırısı hakkında bilinenler

Saldırganın köprüde çarptığı dört kişiyi yaraladıktan sonra aracından çıktığı bildiriliyor

22 Mart 2017 22:21

Londra Emniyet Müdürlüğü, İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda bir polisin bıçaklandığını açıkladı. Saldırgan olduğu iddia edilen kişi polislerce vuruldu, hastaneye kaldırıldı.

Ne zaman düzenlendi?

Londra Emniyet Müdürlüğü, İngiltere saati ile 14.20'de parlamento binası önünde saldırı düzenlendiği yönünde ihbar aldığını açıkladı.

Saldırı sırasında milletvekilleri, Avam Kamarası'nda oturumdaydı ve işsizlik maaşı reformuyla ilgili görüşmenin ardından oylamaya geçilmişti.

Nasıl yapıldı?

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg'e konuşan milletvekilleri, oylama esnasında üç-dört el silah sesi duyduklarını söyledi.

Avam Kamarası lideri David Lidington, parlamento binası girişinde bıçaklı bir kişinin bir polisi yaraladığını, ardından polis tarafından vurulduğunu söyledi.

Parlamento'ya giden Westinster Köprüsü üzerinde ise yaralıların görüldüğü belirtildi.

Saldırganın köprüde çarptığı dört kişiyi yaraladıktan sonra aracından çıktığı bildiriliyor.

Köprünün bitiminde bir araba parmaklıklara çarpmış biçimde duruyordu.

Alınan tedbirler neler?

Başbakanlık'tan açıklamada Başbakan Theresa May'in güvende olduğu belirtildi.

Parlamento binasına giriş-çıkışlar yasaklandı.

Parlamento oturumu askıya alındı. Milletvekillerine ve parlamento çalışanlarına ofislerinde kalmaları talimatı verildi.

Bölgedeki Westminster metro durağı kapatıldı.

Londra polisi Parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgeye helikopter ambulans sevk edildi.

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