İngiltere Parlamentosu Brexit'e onay verdi

İngiltere'de Parlamento'da yapılan oylamada, milletvekilleri büyük bir çoğunlukla hükümete ülkenin AB'den çıkış müzakerelerine başlama yetkisi verdi.

İlgili yasa tasarısı Avam Kamarası'ndaki oylamada 122'ye karşı 494 oyla kabul edildi ve Lordlar Kamarası'na gönderildi.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin, partinin tasarının desteklenmesi kararına karşı çıkan 52 milletvekilinden biri olan Gölge İş Dünyası Bakanı Clive Lewis, istifa etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerine Mart sonunda başlamak istiyor.

Müzakereler Lisbon Anlaşması'nın 50.maddesinin işletilmesiyle başlayacak, ancak bunun için Parlamento'nun onayı gerekiyoer.

Oylama sırasında, İskoç Milliyetçi Partisi'nin bazı üyeleri AB Marşı olarak bilinen Beethoven'ın 9.senfonisinin son bölümü "Neşeye Övgü"yü söylemeye başlayınca, Parlamento'nun Başkan Yardımcısı Lindsay Hoyle tarafından uyarıldılar.

Brexit Bakanı Davis Davis "Şimdi, referandumda ne oy vermiş olurlarsa olsun, ülkemizin önündeki önemli görevi başarıyla tamamlamak için birleşme zamanı" dedi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn oylamanın ardından paylaştığı Twitter mesajında "Asıl mücadele şimdi başlıyor. Önümüzdeki iki yıl boyunca İşçi Partisi, Brexit ile birlikte istihdamın, yaşama şartlarının ve ekonominin korunması için mümkün olan tüm fırsatları kullanacak" ifadelerini paylaştı.

Tasarı, Lordlar Kamarası'nda 20 Şubat'tan itibaren ele alınmaya başlanacak.