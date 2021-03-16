İngiltere nükleer silah stoklarını artırma kararı aldı

İngiltere, daha önce karar verilen 2020'lerin ortasına kadar nükleer silah stoklarının azaltılması planından vazgeçiyor. Bunun yerine nükleer savaş başlığı stoklarının artırılması kararı, uzun vadeli bir dış politika revizyonunun parçası olarak kararlaştırıldı.

2010'daki nükleer savaş başlıklarının sayısının 180'e indirilmesi kararından dönüş yapan İngiliz hükümeti, yaptığı değerlendirmenin ardından nükleer silah sayısını 260'a çıkarmaya karar verdi.

Dış politika değerlendirmesi sonrası alınan başka kararlar da var. İngiltere, "dünyanın büyüme motoru" olarak adlandırdığı Hint-Pasifik bölgesine daha fazla odaklanacak.

Aynı zamanda Çin'e yönelik sert tutum da devam edecek.

Başbakan Boris Johnson, yeni stratejiyi milletvekillerine açıklarken Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışı) sonrası İngiltere'nin "karşıt değerlere sahip ülkelerle rekabet sanatını yeniden öğrendiğini" ifade etti.

Brexit sonra Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak yürütülecek dış politika konuları için yapılan değerlendirme ve revizyon sonrası konuşan Johnson, "İngiltere'nin NATO'ya ve Avrupa'nın barış ve güvenliğini sağlamaya değişmeyen şekilde bağlı olduğunu" söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise iktidardaki Muhafazakar Parti'yi "geri çekilme dönemini yönetmekle" suçladı ve son on yılda silahlı kuvvetlerin bütçesinden sürekli kesintiler yapılmasını eleştirdi.

Başbakan Boris Johnson, Brexit süreciyle birlikte İngiltere'nin 'karşıt değerlere sahip ülkelerle rekabet sanatını yeniden öğrendiğini' ifade etti.





Bir yıldan uzun sürede oluşturulan 100 sayfalık değerlendirme raporu, ülkenin 2030'a kadar benimseyeceği dış politika önceliklerini anlatıyor.

Rapor, ülkede nükleer savaş başlıklarının sayısının artırılmasının sebebini ise "2010'dan bu yana değişen güvenlik durumu" ile açıklıyor.

Rusya'yı "en ciddi tehdit" olarak tanımlayan raporda şu ifadeler de yer alıyor:

2030 itibarıyla bir terör örgütünün başarılı bir kimyasal, biyolojik ya da nükleer saldırısı yapması muhtemel

İngiltere terör saldırılarına karşı mücadeleyi geliştirmek üzere yeni bir terörle mücadele operasyon merkezi oluşturacak

Hükümet, bu on yılın sonunda İngiltere'nin "bilim ve teknoloji süper gücü olmasını" istiyor

Johnson da açıklamasında "Değerlendirme, ittifaklarımızı nasıl destekleyeceğimizi, kapasitemizi nasıl güçlendirebileceğimizi, çözüme ulaşmak konusunda yeni yolların nasıl bulunacağını ve karşıt değerlere sahip ülkelerle rekabet sanatının nasıl yeniden öğreneceğimizi tanımlıyor" ifadelerine yer verdi.

İngiltere'nin, Çin'in Sincan'daki Uygurlara yönelik "toplu gözaltılara" ve Hong Kong'daki politikalarına karşı geliştirilen uluslararası tepkide öncülük ettiğini belirten Johnson, "Çin'in bizimki gibi bir açık toplumun karşısında çok büyük bir zorluk çıkaracağına dair hiçbir soru işareti yok" dedi.

Başbakan'a yanıt olarak Starmer ise İngiltere'nin Çin politikasının "tutarsız" olduğunu ve daha önce Çin'deki insan hakları ihlâllerinin "görmezden gelindiğini" söyledi.

Nükleer başlıklarla ilgili de Starmer, "İşçi Partisi nükleer silahların elde tutulması gerektiği konusunda hemfikir" dedi ancak raporu, "nükleer başlık stoklarının artırılmasının arkasında yatan stratejik hedefi detaylıca açıklama konusunda yetersiz olmakla" eleştirdi.