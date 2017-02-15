İngiltere: Nüfusun yüzde 30'u asgari gelir düzeyinin altında

İngiltere'de nüfusun yaklaşık üçte biri asgari gelir düzeyinin altında yaşıyor.

Joseph Rowntree Foundation tarafından hazırlanan rapora göre, asgari gelir düzeyinin altında gelire sahip olanların sayısı 2015'te 19 milyona yükseldi.

Sosyal politika araştırma ve kalkınma konusunda çalışmalarıyla bilinen vakıf, 2008-2015 yılları arasında asgari gelir düzeyinin altında yaşayan insan sayısının 4 milyon artarak 15 milyondan 19 milyona yükseldiğini bildirdi.

Böylece daha önce nüfusun yüzde 25'i bu düzeyin altında iken bu oran yüzde 30'a çıktı.

"Londra'da kira ödeyen bekâr bir insanın..."

Vakıf bu artışın nedenini hane masrafları artarken gelirlerin aynı seviyede kalmasına bağlıyor.

Asgari gelir düzeyi, halkın ortalama bir yaşam seviyesi için gerekli gördüğü gelir düzeyini esas alarak hesaplanıyor.

Örneğin Londra'da kira ödeyen bekâr bir insanın asgari gelire ulaşması için yılda en az 17.300 sterlin kazanması gerektiği belirtiliyor. İki çocuklu ve eşlerin ikisinin de çalıştığı bir ailede bu gelirin toplamda 37.800 sterline ulaşması gerekiyor.

Asgari gelir düzeyi altında yaşayan 19 milyonun 6 milyonu çocuklardan oluşuyor. Bu rakam ülkedeki toplam çocuk sayısının yüzde 45'ine denk geliyor.

İngiltere'de geçen yılın son çeyreğinde işsizlerin sayısı ise 7 bin azalarak 1,6 milyona geriledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, son 11 yıldır ülkedeki işsizlik oranı yüzde 4,8 düzeyinde seyrediyor.

İstihdam oranı yüzde 74,6 ile rekor seviyeye ulaşırken bu çeyrekte ücretlerde de artış kaydedildi.

Geçen yıla kıyasla ortalama ücret artışı yüzde 2,6 ile enflasyon oranının üstünde gerçekleşti.

Fakat uzmanlar ücret artışında görülen yavaşlamanın, insanları bu yılki harcamalarında daha dikkatli davranmaya iteceğini ve ücret artışının gelecek yıl yüzde 2,8'e yükseleceği öngörülen enflasyonun gerisinde kalacağını belirtiyor.

İngiltere'de çalışan yabancıların sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 233 bin artışla 3.48 milyona yükseldi.