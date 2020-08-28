İngiltere'nin kahve ve sandviç zinciri Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’nin önde gelen sandviç ve kahve zincirlerinden Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Bloomberght’de yer alan habere göre, İngiltere’de toplam 450 noktada kafe ve büfeleriyle hizmet veren zincir, Koronavirüs salgını boyunca ağırlıklı olarak evden çalışma nedeniyle zor günler yaşıyor. Pret A Manger özellikle iş yerleri, metro ve ulaşım noktalarına yakın yerlerde, insanların sabah kahve ve kahvaltı, öğlen ise sandviç almak için sık uğradığı zincirlerden biri.

Pret A Manger Üst Yöneticisi Boss Pano Christo, “İşlerimizde yavaş ama emin bir iyileşme görmemize rağmen, salgının neredeyse 10 yıllık büyümemizi alıp götürdüğünü söyleyebilirim” dedi.

Hali hazırda 12 bin kişiyi istihdam eden Pret A Manger, bunun dörtte birini işten çıkarak. Şirket haziran ayında da 30 mağazasını kapatacağını duyurmuştu.