İngiltere'nin eski Türkiye büyükelçisi Richard Moore, MI6'in yeni başkanı oldu

İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6'in başkanlığına atandı. Moore, görevi eski başkan Alex Younger'dan sonbaharda teslim alacak.

Moore, Ocak 2014 ile Aralık 2017 arasında İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Türkiye'den sonra da İngiltere'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcılığı görevini üstlendi. Moore, 1987'de, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından dört yıl önce de MI6'de çalışıyordu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, çarşamba günkü açıklamasında, Moor'un 'çok büyük bir deneyimle istihbarat servisine geri döndüğünü ve İngiltere'nin güvenliği ve refahı için kritik önemde olan, yorulmaksızın çalışan ama kamuoyunda çok görülmeyen bir grubu denetleyeceğini' söyledi.

Moore şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda siyasi işler biriminin yöneticisi olarak görev yapıyor. Libya'da doğan Moore, Oxford Üniversitesi'nde Felsefe, Siyaset ve Ekonomi okudu. Eğitimine Harvard'da devam etti. Moore açıklamasında, yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.