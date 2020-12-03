T24 LogoT24 Logo
Gündem

İngiltere'nin Bristol kentinde patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi; 2 yaralı

03 Aralık 2020 16:17

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İngiltere’nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesindeki bir depoda şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. İngiliz medyası, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilirken; patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

DHA

ETİKETLER

ingilterebristol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24