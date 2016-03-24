İngiltere: Müslüman kadına hesap soran adam tutuklandı

Brüksel saldırıları yüzünden İngiltere'deki Müslüman bir kadından hesap sorduğunu sosyal medyada duyuran İngiliz adam tutuklandı.

Matthew Doyle dün Twitter'dan yayımladığı mesajda "Dün Croydon'da Müslüman bir kadından Brüksel'i açıklamasını istedim. 'Benimle ilgisi yok' dedi. Yan çizen, samimiyetsiz bir yanıt" demişti.

Croydon, Londra'nın güneyinde bir semt.

Sosyal medyada viral olan mesaj, hem öfke hem de alayla karşılandı.

Londra Emniyeti'nden bir sözcü, isim vermeden "46 yaşındaki bir adamı sosyal medyada ırkçı nefreti teşvik ettiği şüphesiyle tutukladık. Geceyi güney Londra'da bir karakolda geçirdi." dedi.

Ajanslar söz konusu kişinin Mathhew Doyle olduğunu yazdı.

Doyle'a dün Twitter'de kimileri "Croydon'daki bir Müslüman kadının Belçika'daki korkunç olaylarla ne alakası var, ahmak?" (@1Rafz) diyerek tepki gösterdi.

Bir diğer kullanıcı, @MJMaxwell, Norveç'teki aşırı sağcı saldırgan Anders Behring Breivik'e atıfla "Norveç'teki silahlı saldırıdan sonra kimse Croydon sokaklarında seni rahatsız etti mi?" diye sordu.



Yüzlerce kişi de Doyle'un

mesajlarıyla dalga geçti



"Bir dağ gelinciğinden Donald Trump'ın saçını açıklamasını istedim. 'Benimle ilgisi yok' dedi. Samimiyetsiz bir yanıt." (Enam Haque)

"5 yaşındaki oğlumdan konut kredisi faizlerini açıklamasını istedim. 'Bilmem, ben Batman'ı seviyorum' dedi. Samimiyetsiz bir yanıt." (Joe Heenan)

"Dün Croydon'da beyaz bir adamdan Hitler'i ve soykırımı açıklamasını istedim. 'Benimle ilgisi yok' dedi. Samimiyetsiz bir yanıt." (Kimberley John)



Hakarete devam



Matthew Doyle bu mesajlardan bazılarına yanıt verdi ve yanlış anlaşıldığını, ırkçı olmadığını söyledi; öfke uyandıran mesajını da sildi.

Medyanın da geniş ilgi gösterdiği Doyle, verdiği röportajlarda beyaz ve başörtülü olan kadına düşmanca yaklaşmadığını, ayrılırken de iyi ayrıldıklarını fakat durup düşününce neden böyle birşey yaptığını kendisinin de anlamadığını söyledi.

Ancak daha sonra Doyle'un Twitter'daki mesajlarına gelen tepkilere öfkelendiği ve "Bir havlu kafaya hakaret ettiysem kimin umrunda?" yazdığı görüldü.