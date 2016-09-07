İngiltere mültecilere karşı dört metrelik duvar örecek!



İngiltere, Fransa'ya gelen mültecilerin kamyon ve tırlara saklanarak ülkeye geçişini engellemek için Calais'e duvar öreceğini açıkladı. İngiltere Göçten Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Goodwill, “Duvarı inşa etmeye çok yakında başlayacağız. Fransa ile uzlaştığımız güvenlik paketi kapsamında tel örgü ördük. Şimdi de duvar inşa edeceğiz“ şeklinde konuştu.

Calais liman kenti Fransa’yı İngiltere'ye bağlayan Manş tünelinin girişinde bulunuyor. Mülteciler otobana çıkarak, gizlice kamyon ve tırlara binip, İngiltere’ye sığınmaya çalışıyorlar.

Fransız yetkililere göre, bir kilometre uzunluğundaki beton duvarın yıl sonuna kadar inşası tamamlanacak. Duvarın tırmanmayı engellemek amacıyla kaygan yüzeyi olacağı belirtildi. Calais kentindeki mülteciler kampından otobana geçişi engelleyecek duvar 2 milyon 400 bin euroya mal olacak.

Calais'teki mülteci kampında 9 bin mülteci bulunuyor. Calais'in yerli halkı sık sık bu mülteci kampının kaldırılması için protestolar düzenliyor. Calaisliler kentte artan suçlardan ve ekonomilerinin kötüleşmesinden mültecileri sorumlu tutuyor. Pazartesi günü çiftçiler ve kamyon şoförleri Calis’teki otobanı kapatmış ve mülteci kampının kapatılmasını talep etmişti.