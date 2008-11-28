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Yaşam

İngiltere moda ödülleri

İngiltere Moda Ödülleri 2008 gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye çok sayıda İngiliz modacı, model ve sinema oyuncusu katıldı.

28 Kasım 2008 02:00

İngiltere Moda Ödülleri 2008 gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye çok sayıda İngiliz modacı, model ve sinema oyuncusu katıldı.

Yılın tasarımcısı, modeli, erkek kıyafeti tasarımcısı ve aksesuar tasarımcısı ödülleri British Fashion Awards 2008 (İngiltere Moda Ödülleri 2008) töreninde sahiplerini buldu. Luella Bartley yılın tasarımcısı ödülüyle en büyük ödüle sahip oldu. Jourdan Dunn ise yılın modeli seçildi.

İşte törende ödül alanların listesi:

Yılın tasarımcısı: Luella Bartley

Göze çarpan moda başarı ödülü: Stephen Jones

Aksesuar tasarımcısı: Rupert Sanderson

Erkek giyim tasarımcısı: Christopher Bailey for Burberry

Yılın modeli: Jourdan Dunn

Kırmızı halı tasarımcısı: Matthew Williamson

Özel ödül (kişiye özel tasarım): Richard James

Isabella Blow tasarımcı ödülü: Tim Walker

Tasarımcı Markası: Jimmy Choo

Swarovski yetenek ödülü (aksesuar): Nicholas Kirkwood

Swarovski yetenek ödülü (hazır giyim): Louise Goldi


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