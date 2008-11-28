İngiltere Moda Ödülleri 2008 gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye çok sayıda İngiliz modacı, model ve sinema oyuncusu katıldı.



Yılın tasarımcısı, modeli, erkek kıyafeti tasarımcısı ve aksesuar tasarımcısı ödülleri British Fashion Awards 2008 (İngiltere Moda Ödülleri 2008) töreninde sahiplerini buldu. Luella Bartley yılın tasarımcısı ödülüyle en büyük ödüle sahip oldu. Jourdan Dunn ise yılın modeli seçildi.



İşte törende ödül alanların listesi:



Yılın tasarımcısı : Luella Bartley



Göze çarpan moda başarı ödülü: Stephen Jones



Aksesuar tasarımcısı: Rupert Sanderson



Erkek giyim tasarımcısı: Christopher Bailey for Burberry



Yılın modeli: Jourdan Dunn



Kırmızı halı tasarımcısı: Matthew Williamson



Özel ödül (kişiye özel tasarım): Richard James



Isabella Blow tasarımcı ödülü: Tim Walker



Tasarımcı Markası: Jimmy Choo



Swarovski yetenek ödülü (aksesuar): Nicholas Kirkwood



Swarovski yetenek ödülü (hazır giyim): Louise Goldi





