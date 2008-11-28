İngiltere Moda Ödülleri 2008 gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye çok sayıda İngiliz modacı, model ve sinema oyuncusu katıldı.
Yılın tasarımcısı, modeli, erkek kıyafeti tasarımcısı ve aksesuar tasarımcısı ödülleri British Fashion Awards 2008 (İngiltere Moda Ödülleri 2008) töreninde sahiplerini buldu. Luella Bartley yılın tasarımcısı ödülüyle en büyük ödüle sahip oldu. Jourdan Dunn ise yılın modeli seçildi.
İşte törende ödül alanların listesi:
Yılın tasarımcısı: Luella Bartley
Göze çarpan moda başarı ödülü: Stephen Jones
Aksesuar tasarımcısı: Rupert Sanderson
Erkek giyim tasarımcısı: Christopher Bailey for Burberry
Yılın modeli: Jourdan Dunn
Kırmızı halı tasarımcısı: Matthew Williamson
Özel ödül (kişiye özel tasarım): Richard James
Isabella Blow tasarımcı ödülü: Tim Walker
Tasarımcı Markası: Jimmy Choo
Swarovski yetenek ödülü (aksesuar): Nicholas Kirkwood
Swarovski yetenek ödülü (hazır giyim): Louise Goldi