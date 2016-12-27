İngiltere Mkhitaryan'ın 'akrep vuruşu'nu konuşuyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Sunderland'ı 3-1 mağlup ederken, Henrikh Mkhitaryan'ın golü maçın önüne geçti.



Yeşil sahalarda eşine az rastlanır "akrep vuruşu"yla ağları sarsan Mkhitaryan, maç sonrasında kendisine gösterilen ilgiden dolayı takım otobüsüne binemedi.

"Top arkamda kaldı, başka çarem kalmamıştı"

27 yaşındaki futbolcu şık hareketle ilgili olarak, "O pozisyonda top arkamda kalmıştı. Dolayısıyla böyle bir hareket yapmaktan başka çarem kalmadı. Hayatımın en güzel golünü attım. Top filelere gider gitmez yardımcı hakeme baktım. Bayrak kalkmadığını görünce sevinmeye başladım." diye konuştu.