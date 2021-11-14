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Spor

İngiltere Milli Takımı'nda 3 isim kadrodan çıkarıldı

14 Kasım 2021 16:21

İngiltere milli takımında Jordan Henderson , Raheem Sterling ve Jack Grealish'in Pazartesi günü oynanacak San Marino mücadelesinde yer almayacakları açıklandı.

İngiltere 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde  San Marino ile karşılaşacak. Gareth Southgate'in son maçta önemli değişiklikler yapması bekleniyor. İlk kez milli davet alan Conor Gallagher forma şansı bulabilir.

İngiltere’de Henderson ve Grealish'in sakatlıklar nedeniyle Liverpool ve Manchester City'ye döndüğünü, Sterling'in ise kişisel nedenlerden dolayı maçı kaçıracağını açıkladı. Mason Mount ve Luke Shaw ikilisi de Southgate tarafından riske edilmeyecek. 

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