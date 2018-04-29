İngiltere Merkez Bankası personeli greve gidiyor

İngiltere'de Merkez Bankası çalışanları ücretlerindeki yetersiz artış gerekçesiyle 31 Temmuz'da dört günlük gereve gidiyor.

Unite sendikası Londra'daki Merkez Bankası binasının güvenlik ve bakım personelini greve gittiği için "çalışamaz hale geleceğini" açıkladı.

Merkez Bankası 50 yıldan fazla bir süredir ilk defa bu çapta bir grevle karşı karşıya.

Banka greve karşı yedek planı olduğunu açıkladı. Banka'nın 4 bin personelinden kaçının greve katılacağı bilinmiyor.

Greve gitme kararı sendikanın yaptığı oylamada çalışanların yüzde 95'inin greve destek vermesi sonucu alındı.

Sendika, Banka'nın çalışanlarına iki yıl üstüste enflasyondan düşük maaş artışı önermesinin üyelerini kızdırdığını söyledi.

Banka çalışanlarına ücret artışı yüzde 1 olarak belirlenirken personelin üçte birinin maaşlarında iyileştirme öngörülmüyor.

Merkez Bankası yayınladığı açıklamasında "Banka Unite sendikasının grev eyleminden haberdardır. Sendika oylaması çalışanların yüzde 2'sinin katılımıyla gerçekleşti. Eğer grev gerçekleşirse Banka'nın çalışmasına engel olmaması için planları var. Sendikayla görüşmeler yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Sendika ise Banka'nın ücret konusunda uzlaşıya gitmemesi durumunda anlaşmazlığı tırmandırmaya hazır olduklarını açıkladı.