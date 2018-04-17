İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Marksizm yeniden yükselebilir

Teknolojik gelişmenin yol açacağı işsizlik ve ücret sorunlarının Marksizm’in yükselişine yol açabileceği konusunda uyaran İngiltere Merkez Bankası (BOI) Başkanı Mark Carney, Karl Marx ve Friedrich Engels’in yeniden önem kazanabileceğini, “yapay zeka, büyük veri ve yüksek teknoloji makinelerin büyük eşitsizlikler yaratacağını” belirtti.

‘Yapay zeka, yüksek teknoloji makineleri, eşitsizlikler yaratacak’

SoL’un Independent’tan aktardığı habere göre Kanada Büyüme Zirvesi’nde teknolojik gelişmeyle beraber yaşanacak iktisadi gelişmelere dair konuşan Carney, yeni teknolojilerle birlikte milyonlarca kişinin işini kaybedeceğini ve ücretlerin durgunlaşacağını söyleyerek bunun Marksizm’in yükselişine yol açabileceğini söyledi.

‘Karl Marx’ın Manifesto’yu yazdığı zamanla aynı dinamikler oluşmaktadır’

Carney, “Eğer tekstil üretimi yerine platformları, buharlı makineler yerine öğrenebilen makineleri, telgraf yerine Twitter’ı koyarsanız, 150 yıl öncesiyle – Karl Marx’ın Komünist Manifesto’yu yazdığı zamanla tamamen aynı dinamikler oluşmaktadır” diye konuşarak, 2008’den beri ücret artışlarındaki yavaş artışın, 19. yüzyıldaki deneyimin bir benzerinin tekrarlanmakta olduğunu gösterdiğine işaret etti.

‘Yapay zeka yüzünden bankacılar işsiz kalmakta’

Carney, insanların beklentilerinde uyumsuzluk olduğunu da aktararak, çalışanların yüzde 90’ının işlerini otomasyon sonucu kaybedeceklerini düşünmediklerini, ancak CEO’ların yüzde 90’ının bunun tam zıttı olarak insanların işlerini otomasyonun devralacağına inandığını aktardı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, buna örnek olarak kimi hukuk firmalarının geleneksel olarak avukatlar tarafından yapılan belge ve kanıt tarama işlerinin bir kısmını artık yapay zeka ile yapmalarını gösterdi. Carney, bankaların da yapay zeka ve büyük veri analizi yollarıyla pek çok işi yapmaya başladığını ve bu sebeple bankacıların işsiz kalmakta olduğunu da söyledi.

Carney’e göre “taksi ve kamyon sürücülüğü gibi işler de, yeni teknolojilerin gelişimiyle birlikte ortadan kalkacak”, ancak “yaşanan gelişmeler etkilenecek olanın yalnızca elle yapılan işler olmayacağını gösteriyor.”