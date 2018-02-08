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Dünya

İngiltere Masonik Büyük Locası kamuya açık toplantı yapacak

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Şubat (DHA) – İngiltere Masonik Büyük Locası (The United Grand Lodge of England)  lideri David Staples, topluluğun "haksız yere damgalanmış" olduğunu ve “gizli” bir toplum olmadıklarını kanıtlamak için bir dizi kamuya açık top

08 Şubat 2018 20:30

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Şubat (DHA) – İngiltere Masonik Büyük Locası (The United Grand Lodge of England)  lideri David Staples, topluluğun \"haksız yere damgalanmış\" olduğunu ve “gizli” bir toplum olmadıklarını kanıtlamak için bir dizi kamuya açık toplantı yapacaklarını açıkladı.
Loca Perşembe günü üç ulusal gazetede \"Artık Yeter\" başlıklı ilanlanlar yayınlayarak, “yanlış beyanların bir mağduru olduklarını” açıkladı.
Guardian gazetesinin haberinde, “Guardian bu hafta milletvekilleri ve gazeteciler için kurulan iki masonluk topluluğunun Westminster\'de gizlice faaliyet göstermeye devam ettiklerini bildirdi” denildi.
İngiltere Masonik Büyük Locası başkanı Staples, 200 binden fazla üyesinin büyük çapta “yanlış beyanda bulunma” ve “ayrımcılığa maruz kalma” endişeleri ile ilgili olarak Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’na yazdığını söyledi.
\"Üyelerimiz haksız yere bu şekilde damgalanmamalı. Böyle bir durumu hiçbir organizasyon kabul etmezdi ve biz de etmemeliyiz”dedi.
Staples insanların masonluk ile ilgili soruları olabileceğini ve bu yüzden topluluğun ülke çapında soru cevap oturumları düzenleyeceğini söyledi ve ekledi:
\"Kim olduğumuz ve ne yaptığımız hakkında sorularınız olabileceğini takdir ediyorum, neden bilenlere sormuyorsunuz?\"
Staples, geçen yıl Birleşik İngiltere Masonik Büyük Locası’nın \"iyilikler\" için 33 milyon sterlinden fazla para topladığını belirtti.

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