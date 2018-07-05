İngiltere maçında penaltı kaçıran Kolombiyalı futbolculara ölüm tehdidi

Dünya Kupası'nda Salı günü İngiltere'yle oynanan maçta penaltı kaçıran Kolombiyalı futbolcular Mateus Uribe ve Carlos Bacca sosyal medyada öfkeli taraftarlardan ölüm tehditleri almaya başladı.

Bu tehditler, 1994 Dünya Kupası'da kendi kalesine gol atan Andres Escobar'un öldürüldüğü ülkede kaygıya yol açtı.

Salı günkü Dünya Kupası ikinci tur maçında Uribe'nin vuruşu direkten dönmüş, Bacca'nın attığı penaltıyı da İngiltere'nin kalecesi Jordan Pickford kurtarmıştı.

Kolombiya penaltı atışları sonucu elenmiş ve Dünya Kupası'ndan elenmişti.

Daha çok Bacca'yı hedef alan tehditlerde bazı taraftarlar, bu futbolculara "Siz artık ölüsünüz. Kendinizi öldürün ya da ülkeye dönmeyin" dedi.

Birçok taraftar da, mesajlarında, 1994 Dünya Kupası'nda Andres Escobar'ın kendi kalesine gol attıktan sonra öldürüldüğünü anımsattı.

Andres Escobar ise ABD'ye 2-1 yenildikleri maçtan 9 gün sonra ülkesine dönmüş, 1 Temmuz'da arkadaşlarıyla gittiği barın çıkışında silahlı üç kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlardan birinin 27 yaşındaki Escobar'ı vurduktan sonra "Gol" diye bağırdığı açıklanmıştı.

Twitter'da David Castaneda adlı bir kullanıcı "Carlos Bacca, öl. O... çocuğu. Seni kimse istemiyor. Bu ülkeye dönme" derken Jhon Duqueismo adlı başka bir kullanıcı "Üç kez o.. çocuğu, işe yaramaz, ölü Carlos Bacca hariç tüm futbolculara teşekkürler. Sakın geri dönme" diye yazdı.

HumorFPCosky isimli kullanıcı ise tepkisini "Senden nefret ediyorum Carlos Bacca. Her şeyinden; kayıtsızlığından soyadından, oyunundan nefret ediyorum. Sen kanserden daha kötüsün. Artık intihar et, bu acıyı yaşamaya devam etme" diyerek dile getirdi.

Patricio adlı kullanıcı mesajında "Uribe, b..k çuvalı. Umarım ölürsün" derken Wilson.Gomes, "Yüz karası. Bu ülkeden uzak dur yoksa uyuşturucu karteli işini bitirecek" dedi.

Amro_maldini ise mesajında uyuşturucu karteli lideri Pablo Escobar'ın fotoğrafının altına "Sırada sen varsın" notunu düştü.

Moskova'daki maçtan birkaç saat önce Andres Escobar'ın kardeşi Sachi Escobar, Kolombiya'nın maçta elenip çeyrek finale çıkamaması halinde başka bir futbolcunun da öldürülebileceğinden endişe ettiğini belirterek "Umarım kardeşim başına gelenler, başka futbolcuların başına gelmez" demiş ve taraftarlara şiddetten uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.