İngiltere kraliyet bebeğini bekliyor



Doğum sancıları başlayan prensesin bu sabah TSİ 4:00 sularında Kensington Sarayı'ndan araçla Saint Mary's Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Çiftin ilk çocukları Prens George da Temmuz 2013'te aynı hastanede dünyaya gelmişti. Merakla beklenen kraliyet bebeği doğumundan sadece bir gün sonra ilk kez objektiflere poz vermişti.

Doğumun başlaması Kensington Sarayı'nın resmi twitter hesabı üzerinden dünyaya duyuruldu. Prens William ve eşi Kate'in doğacak bebeğin cinsiyetini bilmedikleri belirtiliyor.

Doğacak bebek Prens Charles, Prens William ve Prens George'un ardından İngiltere kraliyet tahtının dördüncü sıradaki varisi olacak.