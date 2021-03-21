Kraliyet Ailesi değişiyor mu?

Konumları icabı geleneklere dayansa da Kraliyet Aileleri de zaman içerisinde evriliyor.

Mürebbiye Marion Crawford, Kraliçe İkinci Elizabeth'in hayatından uzaklaştırılmış olabilir ama yazar Wendy Holden en önemli çağlarında yirmi yıla yakın yanında olmakla, Kraliçe'nin, hatta onun çocuklarını yetiştirme biçiminin üzerinde önemli etkisi olduğu kanısında.

"Bu günlerde insanlar Kraliçe'nin şakacılığından, onu tahtta olduğu süre içinde öne çıkaran özelliklerinden söz ettikleri zaman ben ister istemez Crawfie'yi düşünüyor ve her şeyin onunla başladığını hatırlıyorum" diyor.

Diğer yandan İngiltere Kraliyet ailesi fertleriyle ilgili olarak gündeme gelen bütün tartışmalar, son olarak Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın aileyle mesafelenmesi de dahil, aslında McHugh'a göre hep aynı temel noktayı hatırlatıyor.

Kraliyet mensupları ayrıcalıklığın sembolü olabilir ama aynı zamanda birer insan olarak çok tuhaf ve kişiliği zorlayan koşullar içine hapsolmuş oldukları da bir gerçek.

McHugh "Ben kendim için böyle bir hayat istemezdim. Kraliyet Ailesi mensubu olmanın bedelinin çok ağır olup olmadığını tartışmak gerekir. Onların 'kullanılan insanlar' olduklarını unutmayalım" diyor.