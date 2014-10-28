İngiltere Kraliçesi'nin külotu 6 bin sterline satıldı

Çevresi yaklaşık 132 cm olan İngiltere Kraliçesi Victoria'ya ait külotu İsrailli bir koleksiyonerin satın 6 bin sterline (21 bin 600 TL) aldığı açıklandı. Satışı gerçekleştiren Westenhanger Müzayede Evi’nden Michael Hogben konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında "Külotun gördüğü ilgi beni çok şaşırttı. ABD’den İsrail’e kadar birçok teklif aldık. Bu gerçekten de 40 yıllık kariyerimde sattığım en garip parçalardan biriydi" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, külotun Kraliçe Victoria’nın 1901 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Saray çalışanlarından birine verildiği ve geçen ay müzayede evinin eline geçtiği açıklandı.