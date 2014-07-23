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Dünya

İngiltere Kraliçesi’nin atı dopingli çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, Royal Ascot Yarışları'nda ikinci olan ‘Estimate’ isimli atının kanında morfin çıktı

23 Temmuz 2014 15:29

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, geçen ay yapılan Royal Ascot Yarışları'nda ikinci olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in atına yapılan testler pozitif çıktı. ‘Estimate’ isimli atın kanında morfin tespit edildi. Haberler, Buckingham Sarayı tarafından da doğrulandı. Estimate, geçen yılki Royal Ascot yarışında ise şampiyon olmuştu.

Sabah’ta yer alan habere göre İngiliz At Yarışları Birliği, Estimate'in yanı sıra 4 atın daha morfin maddesi nedeniyle testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Testlerde morfin maddesinin fazla çıkmasının yemlerden kaynaklanabileceği kaydedildi.

Doping testinin pozitif çıkmasının atın geçen yıl kazandığı birinciliği etkilemeyeceği ancak kasıt saptanması halinde bu yılki ikinciliğinin geri alınacağı belirtildi. Böyle bir karar verilmesi durumunda Kraliçe 2. Elizabeth de 80 bin 625 sterlinlik para ödülünü iade etmek zorunda kalacak.

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