İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth toplama kampını ziyaret ediyor



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından Almanya'ya davet edilen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e eşi Prens Philip eşlik ediyor.

Kraliçe, Berlin'de temaslarda bulunduktan sonra dün ilk kez Frankfurt'u (Main) ziyaret etti.

659 yıllık fermanı inceledi

Kraliçe Frankfurt'ta Aziz Paul Kilisesi'ni ziyaret etti. Aziz Paul Kilisesi, Almanya'da parlamenter demokrasinin temellerinin atıldığı yer olarak biliniyor. 2'nci Elizabeth ziyareti nedeniyle kilitli olduğu kasadan çıkarılan "Altın Mühür" (Goldene Bulle) adlı fermanı uzun uzun inceledi. 1356 yılına ait "Altın Mühür", Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun anayasası olarak kabul ediliyor.

Kraliçe 2'nci Elizabeth öğle yemeğini Ortaçağ mimarisini yansıtan önde gelen yapılar arasında sayılan belediye binası Römer'de yedi. Kraliçeye Cumhurbaşkanı Gauck'un yanı sıra Hessen eyaleti başbakanı Volker Bouffier de eşlik etti.

Yemek sonrası kendisini görmek için meydanda toplanan 5 bini aşkın kişiyi selamladı. Kalabalık arasından güneş çarpması nedeniyle fenalaşanlar oldu.

Berlin'de 'doğum günü kutlaması'

Daha sonra Berlin'e dönen Kraliçe, onuruna İngiltere Büyükelçisi Simon McDonald'ın verdiği resepsiyona katıldı. Kraliçenin 89'uncu doğum gününün de kutlandığı geceye siyaset ve ekonomi dünyasının tanınmış 650 ismi katıldı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth bugün Almanya ziyaretinin son durağı olan Bergen-Belsen toplama kampını ziyaret ettikten sonra ülkesine dönecek. Toplama kampı, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerleri tarafından kurtarılmıştı. Kraliçe ilk kez bir toplama kampını ziyaret ediyor.