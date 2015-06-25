İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth Frankfurt'ta



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından Almanya'ya davet edilen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e eşi Prens Philip eşlik ediyor.

Kraliçe, ilk kez ziyaret ettiği Frankfurt'ta (Main) Aziz Paul Kilisesi'ne gidecek. Öğle yemeğini Ortaçağ mimarisini yansıtan önde gelen yapılan arasında sayılan belediye binası Römer'de yiyecek.

Kraliçe, dün Berlin'de Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel ile görüşmüş, Spree nehrinde bir tekne turu yaptıktan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına çelenk bırakmıştı.

Kraliçe'den uyarı

Cumhurbaşkanlığı köşkü Bellevue Sarayı'nda onuruna verilen yemekte bir konuşma yapan Kraliçe, Avrupa'nın bölünme tehlikesine karşı uyarmıştı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth yarın Almanya ziyaretinin son durağı olan Bergen-Belsen toplama kampı müzesini ziyaret ettikten sonra ülkesine dönecek.