İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde gece kulübü Reina'ya düzenlenen saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Ağır bir soğuk algınlığı geçiren Kraliçe Elizabeth, düşüncelerinin saldırıda yaşamını kaybedenlerle ve Türk halkıyla olduğunu söyledi.

Kraliçe Elizabeth mesajında, "İstanbul'daki feci saldırıya Prens Philip ile birlikte çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

90 yaşındaki İngiltere Kraliçesi, sağlık sorunları nedeniyle Sandringham'da yapılan geleneksel Noel ve yeni yıl ayinlerine katılamamıştı.

39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı ise Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti.