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Yaşam

İngiltere Kralı 3. Richard'ın iskeleti bulundu

İngiltere Kralının 400 yıldır kayıp olan mezarı bulundu

04 Şubat 2013 15:20

Leicester kentinde bir araba parkının altında bulnan iskeletin İngiliz Kral 3. Richard'a ait olduğu teyit edildi.

Leicester Üniversitesi'nden uzmanlar, iskeletten alınan DNA örneklerinin kralın bugün yaşayan torunlarından alınan DNA örnekleri ile uyum sağladığını bildirdi. Kralın uzak torunu Joyce Ibsen, yaşamakta olduğu Kanada'dan kendisine iskeleti tanımlamak adına DNA örnekleri için ulaşıldığını söyledi.

32 yaşındaki 3. Richard 1485 yılında Bosworth Savaşında ölmüştü. Öldüğü bölgenin yakınındaki bir kilisenin bahçesinde gömülmüştü. 16. yüzyılda kilisenin yıkılması ile birlikte Richard'ın mezarının akibeti de sır olmuştu.

İskeletin incelenmesi üzerine, Richard'ın sekizi kafaya olmak üzere 10 gözle görülür yara aldığı belirlendi. İskelet yaşı 20'lerinin sonu 30'ların başı olarak açıklandı. Yapılan karbon testler sonucunda iskeletin 1455-1540 yılları arasına yaşamış olduğu da belirlendi.

Leicester Üniversitesi arkeoloji bölümünden Richard Taylor, gerçekleştirilen basın açıklamasında "Makul şüphelerin ötesinde eminiz ki bulunan iskelet Richard'ın. Bu Leicester için tarihi bir gün" dedi.

İskeletin Leicester Katedralin'e gömüleceği belirtildi.

Richard, William Shakespeare'ın "3. Richard" trajedisine konu olmasıyla biliniyor.

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