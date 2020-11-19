İngiltere, Koronavirüs'e karşı dev bir 'aşılama ordusu' kuruyor

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi, İngiltere'de gelecek yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı için dev aşılama programına hazırlık yapıyor. Ülkenin en büyük aşılama süreci olarak planda emekli doktorlar ve fizyoterapistlerden de oluşan bir sağlık çalışanları ordusu görevlendirilecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de beklenen Koronavirüs aşısıyla ilk olarak risk grubundaki 22 milyon yetişkinin aşılanması planlanıyor. Planlar çerçevesinde, aşılama süreci için sağlık çalışanlarından oluşan büyük bir ekip görevlendirilecek. Görev alacaklar arasında deneyimi olmayan, 2 saatlik bir online eğitim alacak olan sağlık çalışanları da var.

Hazırlanan planlarda, Koronavirüs'e karşı iki aşı adayına verilen kod isimler de görüldü. Pfizer ve BioNTech'in yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıkladığı aşı "Cesur", Oxford ve AstraZeneca'nın ortaklığında hazırlanan aşı "Yetenek" olarak kodlandı.