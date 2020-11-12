İngiltere, Koronavirüs aşısını bekliyor: Stadyumlar aşılama merkezine dönüşecek; günde 5 bin kişiye uygulanacak

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İngiltere, olası bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için planlama yapmaya başladı. Ulusal Sağlık Sistemi'nden yetkililer, binlerce sağlık çalışanının İngiltere'deki tüm yetişkinlere aşı yapmak için görevlendirileceğini ve belirlenecek toplu aşı merkezlerinde günde 5 bine yakın aşı yapılmasının planlandığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pfizer ve BioNtech ortaklığında geliştirilen aşının yüzde 90 etkili olduğunun açıklanması ve gelecek haftalarda da Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca işbirliğinden haber beklenirken İngiltere, nüfusu aşılama stratejisini geliştirmeye başladı.

Ulusal Sağlık Sistemi, futbol stadyumu, kent merkezleri ve konferans salonlarını aşı merkezlerini çevirmeyi planlıyor. Merkezlerde günde en az 2 bin kişiye, en çok 5 bin kişiye Koronavirüs aşısı uygulanması öngörülüyor. Büyük merkezlerin yanısıra kapasitesi daha düşük alanlarda da aşı uygulanabilecek.

Ulusal Sağlık Sistemi İngiltere, ülke genelindeki sağlık servislerine çok sayıda insanı aşılamaya hazır olmaları yönünde bir yazı gönderdi.

Öncelik risk grubu ve sağlık çalışanlarının

İngiltere'de toplu aşılama süreci başlamadan önce, riskli gruptaki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılması planlanıyor. Öncelik grubunda 22 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.