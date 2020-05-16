İngiltere, köpekleri Covid-19'u teşhis etmek için eğitecek

İngiltere'de köpeklerin, koku alma duyuları sayesinde semptomlar ortaya çıkmadan önce insanlarda yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) tespit edip edemeyecekleri araştırılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel olarak eğitilecek köpekler, virüsle ilgili yeni bir araştırmanın parçası olacak.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Durham Üniversitesi ve Tıbbi Teşhis Köpekleri adlı araştırma merkezinin iş birliği yapacağı çalışmaya, devlet de 500 bin sterlinlik fon sağlayacak. Çalışmada, kanser, sıtma ve parkinson gibi hastalıkları teşhis edebilen köpeklerin, semptom göstermeseler bile koku örneklerinden insanlarda Koronavirüs'ü tespit edip edemeyeceği araştırılacak.

Çalışmanın ilk aşamasında, Koronavirüsü taşıyan ve taşımayan kişilerden koku numuneleri toplanacak. Daha sonra 6 köpek, numunelerden virüsü tespit edebilmeleri için kapsamlı bir eğitime tabi tutulacak. Başarılı olunması durumunda köpekler, salgınla mücadelede kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanı Yardımcısı James Bethell ise, çalışmanın virüsü tespit etmede hızlı sonuç almak açısından önemli olduğunu belirterek, "Kesinlik oranı önemli. Bu yüzden de bu deneme, bize 'Covid köpekleri'nin virüsü güvenilir bir şekilde tespit edip edemeyeceğini ve yayılmasını durdurmada etkili olup olamayacağını söyleyecek." dedi.