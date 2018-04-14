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İngiltere Kıbrıs'tan vurdu

Sefa KARAHASAN, (KKTC), (DHA - Suriye’ye yönelik harekatta Kıbrıs'taki İngiliz üsleri de aktif olarak kullanıldı

14 Nisan 2018 10:42

Sefa KARAHASAN, (KKTC), (DHA - Suriye’ye yönelik harekatta Kıbrıs\'taki İngiliz üsleri de aktif olarak kullanıldı. 

Bir haftadır tüm izinlerin iptal edildiği Ağotur Askeri Üssü\'nde sabaha karşı 4 Tornado uçağı Suriye’yi saldırı düzenledi.  Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre İngiltere, Kıbrıs’taki Ağutor üssü ile saldırıya katıldı. Uçakların saldırıların ardından üsse döndüğü belirtildi. Ağotur üssünde ise alarm durumun devam ettiği, yeni bir saldırı için hazır beklenildiği kaydedildi. Rum yönetimi de; savaşın başlaması ile birlikte acil görüşmeler gerçekleştirdi.  Anastasiadis’in Dışişleri Bakanı ve ilgili yetkililerden bilgiler aldığı ifade edildi. Öte yandan İngiliz üsleri “egemen” statüsünde olduğu için Rum yönetiminin, üslere yönelik bir yaptırımı olamıyor. Ağotur’da 6 adet Tornado 8 adet de Tyhoon uçak bulunuyordu. 

 

 

 

 

 

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