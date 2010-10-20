İngiltere kemer sıkıyor

T24 - En büyük ölçekli kemer sıkma politikalardan birini yaşayacak olan İngilterenin ekonomik planları bugün açıklanacak.





BBC Türkçe'nin verdiği haber şöyle:





130 milyar dolara varan kesintilerin kamu sektöründe birçok kişinin işten çıkarılmasına neden olacağı belirtiliyor.

Hükümetin, yaklaşık yarım milyon kişinin işini kaybetmesini beklediği ortaya çıktı.

Kesintiler, eğitimden sosyal yardımlara, ulaşımdan güvenliğe birçok alanı kapsıyor.

Borçlanmayı azaltmak için bu kesintilerin zorunlu olduğunu söyleyen hükümet dün de savunma bütçesinde büyük kesintiler açıklamıştı.

Kesinti programı kapsamında BBC Dünya Servisi'nin finanse ediliş biçimi de değiştiriliyor.

Şimdiye kadar BBC Dünya Servisi'nin yıllık 400 milyon dolarlık bütçesini Dışişleri Bakanlığı karşılıyordu.

Bundan böyle Dünya Servisi, BBC'nin iç yayınlarıyla aynı bütçeden finanse edilecek.

BBC, bütçesini televizyon cihazı sahiplerinden alınan yıllık vergiyle karşılıyor.





BBC'nin bütçesi kısılıyor



İngiltere gazetelerine göre, BBC'nin bütçesi yüzde 16 oranında kesilecek.

Dünya Servisi eski genel müdürlerinden John Tusa, BBC genelinde yapılacak kesintilerde Dünya Servisi'ne odaklanılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Tusa, Dünya Servisi'nin dünyanın en saygın yayıncısı olmasının tüm BBC'yi güçlendirdiğinin akılda tutulması gerektiğini söyledi.



