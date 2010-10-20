T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere kemer sıkıyor

İngiltere'de kemer sıkma politikaları dahilinde yaklaşık yarım milyon kişinin işten çıkarılacak

20 Ekim 2010 03:00

T24 - En büyük ölçekli kemer sıkma politikalardan  birini yaşayacak olan İngilterenin ekonomik planları bugün açıklanacak.


BBC Türkçe'nin verdiği haber şöyle:


130 milyar dolara varan kesintilerin kamu sektöründe birçok kişinin işten çıkarılmasına neden olacağı belirtiliyor.

Hükümetin, yaklaşık yarım milyon kişinin işini kaybetmesini beklediği ortaya çıktı.

Kesintiler, eğitimden sosyal yardımlara, ulaşımdan güvenliğe birçok alanı kapsıyor.

Borçlanmayı azaltmak için bu kesintilerin zorunlu olduğunu söyleyen hükümet dün de savunma bütçesinde büyük kesintiler açıklamıştı.

Kesinti programı kapsamında BBC Dünya Servisi'nin finanse ediliş biçimi de değiştiriliyor.

Şimdiye kadar BBC Dünya Servisi'nin yıllık 400 milyon dolarlık bütçesini Dışişleri Bakanlığı karşılıyordu.

Bundan böyle Dünya Servisi, BBC'nin iç yayınlarıyla aynı bütçeden finanse edilecek.

BBC, bütçesini televizyon cihazı sahiplerinden alınan yıllık vergiyle karşılıyor.


BBC'nin bütçesi kısılıyor


İngiltere gazetelerine göre, BBC'nin bütçesi yüzde 16 oranında kesilecek.

Dünya Servisi eski genel müdürlerinden John Tusa, BBC genelinde yapılacak kesintilerde Dünya Servisi'ne odaklanılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Tusa, Dünya Servisi'nin dünyanın en saygın yayıncısı olmasının tüm BBC'yi güçlendirdiğinin akılda tutulması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24