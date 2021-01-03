İngiltere kamu sağlığı yetkilisi: İkinci doza erişilemese bile kişilere farklı Koronavirüs aşıları uygulanmamalı

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İngiltere Kamu Sağlığı Birimi'nin Bağışıklık Bölümü Başkanı Dr. Mark Ramsay, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarında dozları farklı aşılardan yapmayı önermediklerini açıkladı.

Britanya'da hükümet, Koronavirüs aşılarıyla ilgili güncellediği önergede, kişi acil risk durumundaysa ve ilk yaptırdığı dozun aşısı erişilebilir değilse başka bir biyoteknoloji firmasının geliştirdiği Koronavirüs aşısının yapılmasının "mantıklı" bulunduğunu açıklamıştı.

İngiltere Kamu Sağlığı Birimi'nden Dr. Mark Ramsay, yaptığı açıklamada "Covid-19 aşılarını karıştırmayı önermiyoruz. İlk dozunuz Pfizer aşısıysa bir sonraki doz AstraZeneca olmamalı" dedi.

Ramsay "Aynı aşının erişilebilir olmadığı çok nadir durumlar olabilir. Ancak kişilere aynı aşıyı yapmak için mümkün olan tüm yollara başvurulmalı. İkinci aşıyı başka yapmak yerine ikinci dozu yapmamak daha iyi olur" dedi.

Britanya'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği ile Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşıları uygulanmaya başladı.