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Dünya

"İngiltere, Julian Assange'a büyükelçilikten ayrılabileceği konusunda garanti verdi"

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü

07 Aralık 2018 00:01

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İngiltere'nin, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın büyükelçilikten ayrılsa da başka bir ülkeye iade edilmeyeceği konusunda garanti verdiğini söyledi.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, "İngiltere, Julian Assange'a büyükelçilikten ayrılabileceği konusunda garanti verdi" dedi.

Moreno, Assange'ın hukuk ekibinin konu üzerinde çalıştığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den bu yana Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve kendisine vatandaşlık vermişti. 

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