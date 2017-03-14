İngiltere, İskoçya'da Brexit sürecinde bağımsızlık referandumuna soğuk bakıyor

İskoç Ulusal Partisi (SNP), Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının kendisine yeniden bağımsızlık kararını referanduma sunma hakkı verdiğini söyleyerek önümüzdeki iki yıl içinde yani İngiltere AB'den ayrılmadan önce sandığa gidilmesinde ısrar ediyor.

Ancak İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu talebi reddetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SNP Genel Başkan Yardımcısı Angus Robertson dün gece BBC'ye verdiği mülakatta May'i buna engel olmamaya çağırdı ve "İki seçeneğimiz var" dedi:

"Birincisi Muhafazakarların Brexit otobüsünün arka tarafında oturup sesimizi çıkarmadan başbakanın otobüsü uçurumdan aşağı sürmesini seyretmek. Diğeri ise İskoçya halkının bir referandum ile ülkemizin kaderini kendisinin tayin etmesine fırsat vermek."

Robertson, İskoçya halkının seçimlerde demokratik iradeleriyle SNP'ye referandum düzenleme yetkisini verdiğini, İngiltere hükümetinin bunu bir kenara itemeyeceğini söyledi.

Bu açıklama ile sürpriz yaratıp gündemi belirlemiş olsa da bundan sonra olacaklar İskoç Ulusal Partisi'nin değil İngiltere hükümetinin yetkisinde.

İskoçya'nin ilk bağımsızlık referandumu 2014 yılında yapılmış ve İskoç seçmenler yüzde 55 ile İngiltere ile birlikte kalmaktan yana oy kullanmışlardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumu talebine, İngiltere için çok kritik olan AB'den ayrılış yani Brexit süreci bitene kadar olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.

Brexit sürecinin ise iki yıl sürmesi bekleniyor.

Başbakan May SNP'yi "ülkenin geleceğiyle oynamak" ile suçladı ve böyle bir oylamanın sadece "daha fazla belirsizlik ve bölünme" yaratacağını söyledi.

May, henüz talebe resmen yanıt vermese de bu sözleri, referandum talebini en az iki yıl yani AB ile çıkış müzakereleri tamamlanana kadar geciktirmek isteyeceğine işaret ediyor.

Bu gelişmeler tam da Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit sürecinin başlamasını sağlayacak kararı çıkartmasıyla eş zamanlı olarak yaşanıyor.

İskoç politikacılar ile İngiltere hükümeti arasında bu konunun resmiyet kazanarak müzakerelere geçilmesi için önce önümüzdeki Salı günü İskoçya Parlamentosu'nda bir oylama yapılması ve resmi bir karar çıkması gerekiyor.

İskoçya hükümeti, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılsa da, İskoçya'nın AB'nin parçası olarak kalmasını sağlayacak bir bağımsızlık önerisini yayımladı.

Sturgeon AB'den ayrılma yönündeki oyun Britanya genelinde yüzde 52 olsa da İskoçya'da halkın yüzde 62'sinin kalma yönünde irade belirttiğine de dikkat çekti.

SNP İskoçya Parlamentosu'nda mutlak çoğunluk sahibi değil ama İskoç Yeşiller Partisi'nin desteğiyle ikinci bağımsızlık referandumu kararını geçirebilecekleri düşünülüyor.

Eğer İngiltere referandumu tamamen ve toptan reddederse bunun ters tepki yaratıp bağımsızlığa desteği artıracağı düşünülüyor. Fakat Birleşik Krallık Parlamentosu'nda SNP'nin ikinci referandum talebini geciktirmek için engelleme çabaları olacağına kesin gözüyle bakılabilir.

Birleşik Krallık ve İskoçya Parlamentolarında muhalefette olan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ikinci bir bağımsızlık referandumunun Brexit sürecinde yapılmaması gerektiği görüşünde.

Bu yüzden İskoçya Parlamentosu'ndaki İşçi Partili milletvekilleri referanduma karşı oy kullanacak.

Ama partinin lideri Corbyn, İskoçya parlamentosunda kabul edilmesi halinde Birleşik Krallık Parlamentosu'nda bu teklifi engelleme tavrına girmeyeceklerini açıkladı.