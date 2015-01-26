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Spor

İngiltere, IŞİD'e katılan futbolcuları konuşuyor

İngiliz basını, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden 5 futbolcunun kimliklerini açıkladı

26 Ocak 2015 21:46

İngiltere'de yayımlanan Daily Star gazetesi, birinci sayfadaki "5 futbol yıldızı gizli cihatçı" manşetli haberinde, İngiltere'den IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden 5 futbolcunun baş kesen Cihatçı John ile ilişkilerinden şüphe edildiğine dikkat çekti.

Güvenlik görevlilerinin söz konusu futbolculardan birinin Arsenal ile ilişkisi olmasından ve infazlara karıştığından korktuklarına değinen gazete, Arsenal'de denenmek üzere antrenman yaptığı sanılan Celso Rodriguez da Costa'nın şüpheli futbolculardan biri olduğunu yazdı.

DHA'dan Faruk Zabcı'nın haberine göre, bu futbolcuların Cihatçı John'un baş kesme infazlarını videoya aldıklarından şüphelenildiği belirtildi. Celso Rodriguez ve kardeşi Edgar ile aynı Cihatçı hücrenin üyesi olduğu iddia edildi.

Futbolcuların izini süren gizli servis elemanları, Cihatçı futbolcuların Leyton ve Walthamstow'da yaşayan sonradan Müslüman olan, Suriye'ye gitmeden önce Londra'da radikalleşen Portekizli göçmenler olduğunu ileri sürdüler.

Beş zanlının da yetenekli futbolcu oldukları, birinin Sporting Lisbon'un genç takımında oynadığı öğrenildi. Sporting Lisbon'un genç akademisinde oynayan Fabio Pocas'ın üç yıl önce İngiltere'ye geldiği öğrenildi. İddialara göre, şimdi Abdurrahman Al Andalus olarak bilinen Pocas, amatör ligde UK Football Finder takımında oynarken profesyonel bir takıma geçmek üzereyken ansızın ortadan kayboldu.

Eski bir katolik olan hücrenin beşinci üyesi Sandro'nun ekim ayında koalisyon saldırısı sırasında öldüğü tahmin ediliyor. 

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