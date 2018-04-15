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Dünya

İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn: Suriye saldırısı şaibeli

"Bölgede müsamaha gösterilebilecek tek kuruluş Birleşmiş Milletler"

15 Nisan 2018 16:21

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, İngiliz parlamentosunun Pazartesi günü (yarın) Suriye hakkında bir oylama yapmasını talep etti.

Duvar'ın Reuters'tan aktardığı habere göre, Jeremy Corbyn  BBC’ye yaptığı açıklamada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Suriye’deki kimyasal silahları araştırabilmesi için bir parlamento oylaması yapılmasını istiyor. Corbyn, “Esad eğer kendi halkına karşı kimyasal silah kullandıysa İngiltere ona hesap sormalı” dedi. Saldırının hukuki altyapısının şaibeli olduğunu vurgulayan Corbyn, İngiliz hükümetinin de Suriye’ye yönelik füze saldırısının nasıl bir hukuki temeli olduğunu açıklaması gerektiğini ve bölgede müsamaha gösterilebilecek tek kuruluşun BM olduğunu söyledi.

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