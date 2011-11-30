İngiltere, İran'daki diplomatlarını çekti!

T24

Hague, "İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Londra'daki İran Büyükelçiliğinin hemen kapatılması ve tüm İranlı diplomatların İngiltere'yi 48 saat içinde terk etmesi yönündeki isteğimiz konusunda bilgilendirildi" diye konuştu.İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliğini kapattıklarını da kaydeden Hague, tüm büyükelçilik çalışanlarının İran'dan ayrıldığını ifade etti.