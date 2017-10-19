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Dünya

İngiltere, iki İngiliz bankasının yasadışı işlem sebebiyle incelenmesini istedi

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – İngiliz siyasetçi Philip Hammond İş Partisi’nin eski milletvekillerinden Peter Hain’in iki İngiliz bankasının yasadışı işlem yapmış olması ihtimaline karşı incelenmesi gerektiği düşüncesini meclise taşıdı

19 Ekim 2017 20:05

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – İngiliz siyasetçi Philip Hammond İş Partisi’nin eski milletvekillerinden Peter Hain’in iki İngiliz bankasının yasadışı işlem yapmış olması ihtimaline karşı incelenmesi gerektiği düşüncesini meclise taşıdı.
Financial Times’ın haberine göre, İngiltere, Londra merkezli iki bankasının Güney Afrikalı Gupta ailesi ile olası bağlantılarının finansal yaptırım ajansları tarafından derinlemesine incelenmesini istedi.
Güney Afrika’da yaşanan, devlet işlerine müdahale skandalının merkezinde olan Gupta Ailesi, Başkan Zuma ile olan yakın ilişkileriyle tanınıyor.

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