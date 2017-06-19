İngiltere İçişleri Bakanı: Bu bir terör saldırısı

Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan Neil Basu, olay sonrası hayatını kaybeden bir kişinin saldırı sonucu öldüğüne dair bir tespitte bulunmak için henüz erken olduğunu söyledi. Görgü tanıkları, saldırı öncesinde bölgede bir kişiye kalp masajı yapıldığını söylüyor.

Olayda yaralanan 8 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Hafif yaralıların tedavisi olay yerinde gerçekleştirildi.

Polis sözcüsü 48 yaşındaki minibüs şoförünün daha önce cinayete teşebbüsten tutuklandığını söyledi. Ancak kimliğini açıklamadı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, olayı "masum insanları hedef alan korkunç bir terör saldırısı" olarak niteledi. Khan olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Aynen Manchester, Westminster ve Londra Köprüsü'ndekiler gibi bu da ortak değerlerimiz hoşgörü, özgürlük ve karşılıklı saygıya yönelik korkunç bir saldırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Polis, gözaltına alınan kişiyle ilgili detaylı bilgi vermezken, olaya ait görüntü kayıtlarında polisin Kafkasya kökenli olduğu tahmin edilen bir kişiyi gözaltına aldığı görülüyor.

Saldırganın, kalabalık tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından yakalandığı da açıklandı.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, polisin olaya derhal müdahele ettiğini ve olası bir terör saldırısı olarak ele aldığını belirtti. Rudd, "Londralılar bir dizi saldırıya maruz kaldı ve hiç de azımsanmayacak kahramanlık gösterdiler" dedi. İçişleri Bakanı, "Hep birlikte kararlılıkla korku ve nefreti yaymaya çalışanların üzerine gideceğiz" ifadesini kullandı.

"Hedef camiden çıkanlardı"

Öte yandan İngiltere Müslüman Konseyi, olayda camiden çıkanların hedef alındığını iddia etti.

Konseyin Genel Sekreteri Harun Khan, olayın Finsbury Park Camii'ne yaklaşık 150 metre mesafedeki Muslim Welfare House adlı toplum merkezinin önünde gerçekleştiğini ve kamyonetin camiden çıkanları kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi.

Khan, camilerin etrafında güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May bu sabah yaptığı açıklamada, meydana gelen olayla ilgili olarak "korkunç" tanımlamasını yaptı. May, "Tüm düşüncelerim mağdur ve aileleriyle ayrıca yardım ekipleriyle" dedi.

Polisin olayı "potansiyel bir terör saldırısı" olarak değerlendiğini ifade eden May, konuyla ilgili acil bir toplantı yapılacağını da söyledi.

Muhaleffetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayı "şok edici" olarak nitelendirdi.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Finsbury Park semtinde gece yarısı bir minibüs cami çıkışında kalabalığın arasına daldı. 10 kişinin yaralandığı olayda bir kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de son üç ayda üç büyük terör saldırısı gerçekleşti. Saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 30'u aştı.

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AFP/dpa, MK/ÖA