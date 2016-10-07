İngiltere hükümeti, vatandaş olmayan akademisyenlerden Brexit analizi istemiyor

İngiltere'nin en iyi üniversitelerinden London School of Economics (LSE) akademisyenleri hükümetten, yabancı profesörlerin AB referandumu üzerinde yaptıkları analizlerin kendileri tarafından kabul görmeyeceğine dair hükümetten e-mail aldı.

Hükümet, yabancı uzman profesörlerden artık İngiltere'nin AB'den çıkması (Brexit) hakkında rapor istemediklerini söyledi.

Guardian gazetesine konuşan AB parlamentosu Liberal Demokratlar lideri Nick Clegg, "Hükümetin yalnızca yabancı oldukları gerekçesiyle Brexit hakkındaki bağımsız ve uzman önerilerini geri çevirmesini gerçekten anlamıyorum. Bu muhafazakarların mantıklı politikalar oluşturmak yerine milliyetçilik yaptığını gösteren başka bir örnek daha" dedi.

LSE'de profesör asistanlığı yapan ve AB politikalarında uzmanlaşan Sara Hagemann attığı tweet'te, "İngiltere hükümeti ülkedeki iyi uzmanlardan çalışmalarını ve önerilerde bulunmalarını beklerdi. Az önce bana ve birçok iş arkadaşımın analizlerine artık gerek olmadığı çünkü İngiliz olmadığımız söylendi" yazdı.

Hagemann özellikle Brexit hakkında artık hükümetle çalışamayacağının bildirildiğini söyledi.

50. Madde

Ancak Essex Üniversitesi'nde AB Hukuku Profesörü olan Steve Peers, "Ülkedeki uzman görüşleri hiçbir bilgi sızdırılmadan dinlemek kesinlikle mümkün. Güvenlik hassasiyeti savını anlamıyorum. Sebepleri ne olursa olsun bu yaptıkları düşmanca, dar görüşlü ve yabancı düşmanı olarak algılanacaktır" diyor.

LSE yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere vatandaşı olmayan akademisyenler de dahil olmak üzere tüm akademisyenlerimizin şu anda İngiltere'nin AB ve tüm dünyayla olan belirsiz ilişkileriyle ilgili verebilecek uzman önerileri olduğunu düşünüyoruz. Güvenlik önlemleri tamamen İngiltere hükümetinin endişesi" dedi.

Genel Sekreter Amber Rudd'un şirketlerden yabancı çalışan oranını istenebileceği hakkında yaptığı açıklamadan bu yana İngiltere hükümeti eleştirilere hedef olmuştu.

Yabancı düşmanlığı iddialarıyla suçlanan Rudd, radyoda kendini savunmak durumunda kaldığındaysa, yabancı öğrenci vizelerine ve iş vizelerine kısıtlama getirilmesi ve göçmenlerin "İngilizlerin yapabilecekleri işleri çalmasının engellenmesi" gerektiğini söylemişti.