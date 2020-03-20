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Dünya
BBC Türkçe

İngiltere hükümeti Koronavirüs'e karşı yeni ekonomik önlemlerini açıkladı: Çalışamayanların maaşını 3 ay devlet ödeyecek

20 Mart 2020 21:37

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bakanlarıyla yaptığı basın toplantısında yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) İngiltere ekonomisine getireceği yüke karşı birtakım önlemler açıklandı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın açıkladığı önlemler şu şekilde:

  • İşe gitmeyen çalışanların maaşlarını tavanı maaşın yüzde 80'i ve 2.500 pound olmak üzere hükümet ödeyecek.
  • Haziran ayının sonuna şirketlerin önümüzdeki çeyrek KDV ödemeleri ertelenecek. Bu ekonomiye 30 milyar pound enjekte edilmesi anlamına geliyor.
  • Bireylerin gelir vergisi ödemeleri ertelenecek.
  • Şirketlere işleri sekteye uğradığı için verilecek kredilere 12 ay boyunca faiz uygulanmayacak.
  • Sosyal güvenlik ödemeleri önümüzdeki 12 ay boyunca bin pound artacak.
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