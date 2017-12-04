İngiltere hükümeti hava kalitesi sebebiyle eleştirildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - İngiltere hükümeti, ülkede her yıl binlerce insanı öldüren hava kirliliğiyle ilgili harekete geçmediği için eleştiriye maruz kaldı.

İngiltere Parlamentosu hava kalite kontrolü eş başkanı Neil Parish, ülkede baş göstermeye başlayan zehirli hava kirliliğiyle mücadelede bir eyleme geçmedikleri sebebiyle Çevre, Hazine, Ulaşım ve yerel bakanlıkları eleştirdi. Parish, \"Bakanlıkların problemi çözmeye yönelik herhangi bir eyleme geçtiğini göremiyoruz\" dedi.

İngiltere hükümeti geçtiğimiz yaz trafik ve diğer kaynaklar sebebiyle ortaya çıkan nitrojen oksit emilimini azaltmak için bir hava kalite planı oluşturmuştu. Hükümetin hava kirliliğini azaltmak için başvurduğu diğer girişimler tehlikeli ve bazı durumlarda illegal görülmüş, bu sebeple İngiltere, BM tarafından nitrojen oksit seviyelerini kabul edilebilir bir seviyeye indirmesi için uyarılmıştı.

İngiltere\'deki beş kent ve 23 yerel bölge yöneticisi, Aralık 2018\'e kadar nitrojen oksit seviyelerini düşürmek için seçilirken hükümet, \"daha fazla temiz hava\" alanı gerekçesiyle, nitrojen oksit emilimi yapan araçların İngiltere\'nin hava kirliliğinden en ağır şekilde etkilenen kentlerine girerken ücret ödemesinin yasallaşmasını reddetti. Başbakan, parlamento üyeleri tarafından, dizel araçları ücretlendirmeyi hedefleyen yeni yasayı, hava kirliliği planı adı altında yürürlüğe koymakla suçladı.

İngiltere Çevre Bakanı Thérèse Coffey, iddiaları reddetti. İngiltere\'de hava kirliliğinden muzdarip Londra hariç ilk beş kent olan Southampton, Derby, Leeds, Birmingham ve Nottingham\'ın 2018 Aralık ayına kadar hava kirliliğiyle olan mücadeledeki planlarını tamamlayacaklarını söyledi. Fakat Derby kentinin halen konuya etkili bir yaklaşıma karar vermediğini belirten Coffey, \"Hava kalitesi artıyor. İstediğimiz kadar hızlı bir şekilde olmasa da elimizden geleni yapıyoruz ve kesinlikle hava kalitesini arttırmak için sürüklenmiyoruz\" dedi.