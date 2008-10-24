İngiltere hibrid embriyoya izin verdi

İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı, bilim insanlarının, tıbbi araştırma amacıyla insan-hayvan karışımı hibrid embriyo oluşturmalarını öngören yasa tasarısını onayladı.



Aylardır tartışılan ve kilisenin karşı çıktığı tasarı, hayvan yumurtalarına insan genlerin karıştırılması ile hibrid embriyoların yaratılmasına izin veriyor.



NTV'nin haberine göre, Parlamento’nun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda 129’a karşı 355 oyla kabul edilen tasarı, Lordlar Kamarası’nda da onaylanırsa yasalaşacak.



Tasarıya, parkinson ya da alzheimer gibi henüz çaresi bulunamamış hastalıkları olan kişiler ve bilim insanları büyük destek veriyor.



Katolik kilisesi ise, insan yaşamının kutsallığına saldırıldığı gerekçesiyle uygulamaya şiddetle karşı çıkıyor.

