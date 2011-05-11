İngiltere havaalanında bekaret testi skandalı

T24- İngiliz yetkililerin, evlilik yoluyla ülkeye gelmeye çalışan Asyalı kadınlara havaalanında bekaret testi yaptıkları ortaya çıktı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde İngiliz hükümetinin, 1970'lerin sonunda ülkeye giriş yapan Asyalı kadınlara havaalanında bekaret testi yapıldığını gösteren belgeler ülkede büyük tepki çekti

Hindistan ve Pakistan'dan evlilik yoluyla İngiltere'ye göç etmeye çalışan çok sayıda kadına, "medeni hallerinin ne olduğunun anlaşılması için" bekaret testi yapıldığı ortaya çıktı.

Gazetede yayınlanan yeni belgeler ise, uygulamanın özellikle İngiltere'nin Hindistan ve Pakistan'daki elçiliklerinde sanılandan çok daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Uygulama, bir gazetenin 35 yaşındaki Hintli bir kadının Heathrow havalanında gerçekten bakire olup olmadığının bir erkek doktor tarafından kontrol edildiğini haber yapmasının ardından Şubat 1979'da yasaklanmış.

Ülkede adeta kıyamet koparan bilgi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni açıklanan gizli belgelerinde yer alıyor ve bu belgeler söz konusu uygulamanın sanılandan daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı başlangıçta böyle bir muaeyenin gerçekleştiği iddiasını yalanlamıştı.