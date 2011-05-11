T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İngiltere havaalanında bekaret testi skandalı

İngiliz yetkililerin, evlilik yoluyla ülkeye gelmeye çalışan Asyalı kadınlara havaalanında bekaret testi yaptıkları ortaya çıktı.

11 Mayıs 2011 03:00

T24- İngiliz yetkililerin, evlilik yoluyla ülkeye gelmeye çalışan Asyalı kadınlara havaalanında bekaret testi yaptıkları ortaya çıktı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde İngiliz hükümetinin, 1970'lerin sonunda ülkeye giriş yapan Asyalı kadınlara havaalanında bekaret testi yapıldığını gösteren belgeler ülkede büyük tepki çekti

Hindistan ve Pakistan'dan evlilik yoluyla İngiltere'ye göç etmeye çalışan çok sayıda kadına, "medeni hallerinin ne olduğunun anlaşılması için" bekaret testi yapıldığı ortaya çıktı.

Gazetede yayınlanan yeni belgeler ise, uygulamanın özellikle İngiltere'nin Hindistan ve Pakistan'daki elçiliklerinde sanılandan çok daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Uygulama, bir gazetenin 35 yaşındaki Hintli bir kadının Heathrow havalanında gerçekten bakire olup olmadığının bir erkek doktor tarafından kontrol edildiğini haber yapmasının ardından Şubat 1979'da yasaklanmış.

Ülkede adeta kıyamet koparan bilgi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni açıklanan gizli belgelerinde yer alıyor ve bu belgeler söz konusu uygulamanın sanılandan daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı başlangıçta böyle bir muaeyenin gerçekleştiği iddiasını yalanlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24