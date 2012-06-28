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Yaşam

İngiltere hapishanelerinde cinsel yaşam araştırması

İngiltere'de bir hayır kurumu ülkenin hapishanelerinde cinsel yaşamla ilgili ilk kapsamlı araştırmaya başladı

28 Haziran 2012 16:54

Cezaevlerinde reform hareketinin 1800'lü yıllarda öncülerinden olan John Howard'ın adını taşıyan Howard League for Penal Reform (Cezaevi Reformu için Howard Birliği), iki yıl boyunca İngiliz hapishanelerinde seks konusunu her yönüyle araştıracağını söylüyor.

Hayır kurumu, mahkumların kendi rızalarıyla ya da zorlanarak yaşadığı cinsel ilişkilerin genel bir tablosunu çıkarmak istiyor.

Araştırma, 18 yaşın altındaki mahkumların cinsel eğitimini geliştirmek için neler yapılabileceğini de kapsayacak.

Avrupa ülkelerinin yarıdan çoğunda mahkumların ziyarete gelen partnerleriyle birlikte olmasına izin verilirken, bu uygulamada İngiltere'de yasak.


Bağımsız komisyon


Hayır kurumu, mahkumların demir parmaklıklar ardında kendi rızalarıyla ya da zorlanarak yaşadığı cinsel hayata dair bugüne değin güvenilir hiçbir veri toplanmadığını söylüyor.

Elde varolan bir veri, 2010 yılında İngiltere hapishanelerinde neredeyse 140 cinsel saldırının meydana geldiğine işaret ediyor.

Bu rakam, bundan önceki iki yılın rakamlarından daha yüksek.

Howard League, kendi oluşturduğu bağımsız komisyonun daha önce bütün ayrıntılarıyla kamu gündemine taşınmamış bu konuyu derinlemesine inceleyeceğini açıkladı.

Kapsamlı bir araştırma fikri, 18 yaşın altında üç mahkumun, diğer mahkumların tecavüzüne uğradıklarını yetkililere şikayet etmesi ve Howard League ile temasa geçmeleri ardından doğdu.

Hayır kurumu, hapishanelerde mahkumlar arasında işlenen cinsel suçların boyutunu ortaya çıkarmayı hedeflerken, aynı zamanda, kendi rızası ile cinsel ilişkiye girmek isteyenler üzerindeki yasağın kaldırılıp kaldırılmaması konusunu da değerlendirecek.

İngiltere, cezaevlerini ve mahkumların kaldığı hücreleri kamusal alan olarak yorumladığı için cinsel ilişkiyi yasaklasa da, Avrupa ve dünya genelinde bu konuya yaklaşım büyük farklılıklar gösteriyor.


Liberal Kanada


En liberal uygulamalardan birine sahip olan Kanada'da mahkumların eşleri üç güne kadar varan uzun süreli ziyaretlerde bulunabiliyor.

Kanadalı yetkililer, mahkumların serbest kaldığı zaman geri dönecekleri ailevi ve toplumsal ortama daha iyi uyum sağlaması için bu uygulamaya izin verdiklerini söylüyorlar.

Howard League yöneticisi Frances Cook, İngiltere'nin hapishanelerde seks konusunu görmezden gelmeye çalıştığını ve bu açıdan diğer birçok ülkenin gerisinde kaldığını belirtti.

(BBC Türkçe)

 

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