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Dünya

İngiltere Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamaya hazırlanıyor

19 Kasım 2021 16:36

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel Filistinli militan örgüt Hamas'ın terör örgütü olarak tanımlanması için adım atacak.

Konu hakkında haberler İngiliz gazeteleri The Guardian ve The Times'ta yer aldı. Guardian'daki haberde Hamas'ın bayrağını açmanın ya da organizasyona ait toplantıların organize edilmesinin yasaları delmek anlamına geleceği belirtildi.

The Times ise İçişleri Bakanı Priti Patel'in bu kararı Washington'da açıklayacağını ve gelecek hafta parlamentoya getireceğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett haberleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bennett, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Hamas bir terör örgütüdür, özetle böyle" dedi.

HamasİsrailFilistinİngiltere
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